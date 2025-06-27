Haliliye\'de Yol Güvenliği Artıyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda asfalt serimi, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında altyapı nedeniyle zarar gören yollar da yenileniyor.

Ulubatlı, Ertuğrul Gazi ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde yoğun asfalt çalışması yürütülürken, bölgelerde modern ve güvenli yollar inşa ediliyor.

Çalışmaların belirlenen program dahilinde tüm ilçe genelinde sürdürüleceği ve vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildi.