Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi

Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi

AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Halit Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı. Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mazbatalarını aldı. Doğan, hizmete başladıklarını ve Samsun'a göz dolduran hizmetler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Kurnaz ise İlkadım ilçesinde önemli hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

04.04.2024 17:34
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AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Halit Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Samsun Adliyesine giden Doğan ile AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ayşegül Şahin Ünlü'den aldı.

Doğan, mazbata töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla hizmete başlayacaklarını söyledi.

Samsunlulara teşekkür eden Doğan, "2024-2029 döneminde milletimizin hayır duasını alacak işleri yapmayı Rabbim bize nasip etsin inşallah. 5 yıllık süreçte Samsun'a göz dolduran hizmetler yapmak nasip olur inşallah." dedi.

Samsun'un, büyükşehirler arasında yüzde 5 ile oyunu en az düşüren il olduğunu belirten Doğan, "Cumhurbaşkanımız hem İstanbul'dan Ankara'ya gittiği 31 Mart gecesinde, 'Samsun yüzümüzü ağarttı' ifadesini uçakta kullanmıştı. Dün de il yönetimimizle toplantıdayken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayarak, teşekkürlerini iletti. Biz de Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Onların varlığı ve destekleriyle Samsun'da böyle bir başarıya imza attık. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın da telefonda söylediği gibi hizmet etmek, insanların gönlüne dokunmak, insanların gönlünü alarak iş yapmak istiyoruz. İnşallah bunu yapmayı Rabbim bize nasip eder." ifadelerini kullandı.

Kurnaz ise İlkadım ilçesinde 5 yıllık süreçte önemli hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.

Doğan, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine giderek, görevi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı.

Törene AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi - Son Dakika

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