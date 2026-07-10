Halit Yukay Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halit Yukay Dava Süreci Devam Ediyor

10.07.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili 10 sanığın yargılama süreci, Erdek Mahkemesi'nde sürdü.

Yalova'dan Bozcaada'ya giderken Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve daha sonra cesedi bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay, kız kardeşi Tuna Meier ve taraf avukatları katıldı.

Mevcut soruşturma dosyasına rapor tanzim eden Kıyı Emniyeti Baş Klavuz Kaptanı Harun Dokuz, duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Dokuz, AREL-7 gemisinin kendisine ait olan ana yoldan ara yola girerek ilerlediğini, bu durumda yasal olarak bir sıkıntı bulunmadığını fakat pek tavsiye edilmediğini ifade etti.

Geminin ara yola girmesinde sorumluluğun kaptana bırakıldığını dile getiren Dokuz, şunları kaydetti:

"Harita üzerinde renkli olarak işaretlenmiş bir yol var. Kanunen tekne ve yatların trafik hatlarından uzak durması gerektiği söylenir. Oradaki gemilere engel olunmaması gerektiği belirtilir. Halit Yukay'a ait yat bu hattın uzağından güvenli bir yoldan gidiyor ancak AREL-7 gemisi kendisi için tahsis edilmiş, tehlikelerden arındırılmış yolu terk ederek tam tersine tehlikelerle dolu olduğu belirlenmiş bir yola giriyor. Yani ana yoldan ara yola giriyor. Trafik ayrım hattının dışına çıkılması hukuken mümkündür ancak bu hattın dışına çıkılması ilave yükümlülükleri getirmektedir. Bunun sebebi ise hattın dışına çıkılmasının riskleri bünyesinde barındırmasından kaynaklanmaktadır."

Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier de AREL-7 gemi kaptanının gördüğü tahta parçalarını yetkililere zamanında bildirmediğini savunarak büyük ihmalde bulunduğunu ifade etti.

Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay da adli sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getirerek bir an önce neticelendirilmesi talebinde bulundu.

Diğer sanıkların avukatlarını da dinleyen hakim, birinci kaptan C.T'nin adli kontrol kararının devamına, Marmara Asliye Ceza Mahkemesi ve bilirkişinin Ekinlik Adası'nda bulunan Yukay'a ait tekne parçalarının incelenmesi ve rapor düzenlenmesine, hazırlanan raporun üniversitelerin denizcilik fakültesindeki çatma alanında hukuku alanında uzman ve gemi mühendisi bilirkişilerden oluşan heyete gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Olay

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025'te "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı. C.T, bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti.

Taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilen ceset, 3 Eylül'de çıkarılmıştı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve DNA eşleşmesinde Yukay'a ait olduğu belirlenen cenaze, 6 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halit Yukay Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Miçotakis’ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan’da dar görüşlü hareket ediyoruz Miçotakis'ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan'da dar görüşlü hareket ediyoruz
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi

21:10
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
19:49
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:47
Haaland’ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 21:13:52. #7.12#
SON DAKİKA: Halit Yukay Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.