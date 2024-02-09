Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan güzellik ve saç bakım kursu öğrencilere yaradı

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HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan güzellik ve saç bakım kursu, en çok öğrencilere yaradı. Okulun başarılı kız ve erkek öğrencileri, öğretmenleri tarafından kuaför salonuna dönüştürülen sınıfa getirilerek hem saç kesimleri, hem de saç bakımları yapılıyor. Güzellik ve saç bakım kursu eğitmeni Emine Selen, yapılan bu uygulamanın başarıyı artırdığını, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi, sene başında Yeni Mahalle'de bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun bir sınıfını kuaför salonuna dönüştürerek burada, güzellik ve saç bakım kursu vermeye başladı. 12 kursiyerin eğitim aldığı bu sınıf, öğretmenler tarafından da ödül amaçlı kullanılıyor. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, öğretmenleri tarafından kuaför salonuna dönüştürülen bu sınıfa getirilerek burada hem saç kesimleri, hem de saç bakımları yaptırılıyor. Başarılı kız öğrencilerin saç bakımları ise özellikle güzellik ve saç bakım kursu eğitmeni Emine Selen tarafından yapılıyor. Bu durumdan hem öğrencilerini ödüllendiren öğretmenler, hem de öğrenciler memnun.

Güzellik ve saç bakım kursu eğitmeni Emine Selen, başlatılan bu uygulamanın başarıyı artırdığını anlattı. İdareci ve öğretmenlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Selen; Okulda veya sınıfında başarılı öğrencileri ödüllendirmek istedik. Okul müdürü de buna olumlu baktı. Sınıfında başarıl olan öğrenciler, öğretmenleri tarafında kursumuza getiriliyor. Bizde erkeklerin saç traşını, kız öğrencilerin ise istedikleri şekilde bakımlarını yaparak sınıflarına gönderiyoruz. Böylece öğrencileri ödüllendiriyoruz. Tabi bunun geri dönüşümü oldukça güzel oldu. Artık öğrenciler kendi aralarında iyi bir derece yapmak için çaba göstermeye başladı dedi.

Okulun 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aktolga ise Denemelerde başarılı olduğumu için sınıf öğretmenim buraya getirip saçlarımın bakımını yaptırıp beni bu şekilde ödüllendirdi. Buda beni oldukça mutlu etti. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.? dedi(DHA)