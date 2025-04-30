Halk Eğitim Merkezinde Kedi Yavruları Sevimliliğiyle Göz Doldurdu

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezinde yavrulayan kediye kursiyerler sahip çıktı.

Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezinin ilk yardım sınıfına giren hamile kedi, burada doğum yaptı.

Usta öğreticiler ve kursiyerler, fark ettikleri kedi ile 4 yavrusu için sınıf içerisinde yuva hazırladı.

Öğretmenler ve kursiyerler tarafından sahiplenilen kedi ve yavruları merkezde ilgi odağı oldu.