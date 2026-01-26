Sanatçı Seha Okuş Vefat Etti - Son Dakika
Sanatçı Seha Okuş Vefat Etti

26.01.2026 15:40  Güncelleme: 17:05
Türk müziğinin önemli isimlerinden halk müziği sanatçısı Münevver Seha Okuş Özveren, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu.

(ANKARA) - Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen halk müziğinin 97 yaşındaki Münevver Seha Okuş Özveren hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Yeşilçam'ın unutulmaz sesi, Türk müziğinin kıymetli ismi Seha Okuş'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla hafızalarımızda iz bırakan, eserleriyle kuşakları buluşturan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.

Seha Okuş kimdir?

Seha Okuş, 7 Nisan 1928'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, İstanbul Belediye Konservatuvarının Türk Müziği Bölümünden 1958'de mezun oldu. Konservatuvarda Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan ders aldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yapan sanatçı, 1990'dan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde halk müziği bölümünün başkanlığı ve repertuvar hocalığı görevini yürüttü.

Sanatçı Yeşilçam'ın 'Dönüş', 'Mahpus', 'Toprak Ana', 'Açlık' ve 'Kuma' filmlerinin müziklerini seslendirdi. Okuş'un 17 eserinden oluşan 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı albümü, Kalan Müzik tarafından 2002'de yayınlandı.

Kaynak: ANKA

