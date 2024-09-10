Halk otobüsü şoförü yanlış otobüse binen anne ve Down sendromlu kızını evine bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halk otobüsü şoförü yanlış otobüse binen anne ve Down sendromlu kızını evine bıraktı

Halk otobüsü şoförü yanlış otobüse binen anne ve Down sendromlu kızını evine bıraktı

Sivas'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, yanlış otobüse binen anne ve Down sendromlu kızını evlerine kadar götürdü. Engelli kızın sevinci kameralara yansıdı.

10.09.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin (32), yanlış otobüse binerek evinden uzaklaşan anne ile Down sendromlu kızını adreslerine bıraktı. Sevinç yaşayan engelli kız, şoföre teşekkür ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Kent merkezinde Bülbüller hattında çalışan Muhammet Cin'in kullandığı halk otobüsüne, 2 gün önce Down sendromlu bir kız ile annesi bindi. Halk otobüsü son durağa gelince anne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine gideceklerini ve yanlış otobüse bindiklerini söyledi. Havanın kararması ve engelli kızın üzülmesi nedeniyle halk otobüsü şoförü, anne ile kızını evine bırakmaya karar verdi. Haberi duyan engelli kız sevinç yaşayıp, şoföre teşekkür etti; o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Muhammet Cin, anne ve kızını yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı.

'BABABA GİDECEKTİM, BENİ NİYE GÖTÜRMÜYORSUN'

İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten Muhammet Cin, "Bülbüller seferini yapıyordum. İstasyon Caddesi'nden iki kişi bindi, biri engelli, diğeri yaşlı bir teyzeydi. Yanlış otobüse binmişler. Otogara, son durağa geldiğimde, son durak olduğunu söyledim. Engelli ablamız bana sitem etti. 'Babama gidecektim, beni niye götürmüyorsun?' dedi. Teyze de 'Sana kızdı' dedi. Otogardan da Karşıyaka'ya servisimiz olmadığı için, mağdur olmamaları adına, teyzeye 'İstediğiniz yere kadar götüreceğim' dedim, götürdüm. Engelli olan ablamız çok mutlu oldu, sevindi. Ben de çok mutlu oldum. Yardım etmek, güzel bir şey. Tekrar durağa geldiğimde de engelli bir kardeşimiz vardı. O da bu durumu duydu; onu da aldım, istediği yere bıraktım. Bu şekilde 3 kişinin gönlünü görmüş oldum" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk otobüsü şoförü yanlış otobüse binen anne ve Down sendromlu kızını evine bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:42:56. #1.11#
SON DAKİKA: Halk otobüsü şoförü yanlış otobüse binen anne ve Down sendromlu kızını evine bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement