Halk TV'de İmamoğlu'na İlişkin Soruşturma Başlatıldı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında adı geçen bilirkişinin aranması ve görüşmenin yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'un ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Soruşturmada dün gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Selek ve Asker, mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Barış Pehlivan'ın ise savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.