Halk TV Gazetecileri Adli Kontrol Talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne Sevk Edildi

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazetecilerden Serhan Asker ile Seda Selek, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında Halk TV Genel yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın adliyeye davet edildiği, Program Koordinatörü Kürşat Oğuz'un da adliyede ifadesine başvurulacağı bildirildi.

İBB Büyekşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklamasında adı geçen bir bilirkişiyle ilgili soruşturma kapsamında savcılık ifadeleri tamamlanan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile Program Sunucusu Seda Selek adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan gazeteci Barış Pehlivan içinse ifade işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Halk TV tarafından sabah yapılan açıklamada isimlerine yer verilen Halk TV Genel yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın adliyeye davet edildiği, Program Koordinatörü Kürşat Oğuz'un da adliyede ifadesine başvurulacağı belirtildi. Savcılık ve emniyet kaynakları hem Suat Toktaş hem Kürşat Oğuz için gözaltı işleminin söz konusu olmadığını bildirdi.