Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Gözaltına Alındı

Güncel

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısında bilirkişi "S.B." ile ilgili iddialarının ardından Barış Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş, cevap hakkı tanımıştı. İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Halk TV programcısı Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker dün gözaltına alındı.

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde akşam saatlerinde gözaltına alınan Asker, ifadesi alınmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Asker'in burada 5 saat sonra ilk ifadesi alındı. Geceyi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Asker, sabah saatlerinde savcılık ifadesi için saat 09.45 sıralarında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Asker, Ankara Adliyesi'nde SEGBİS ile ifadesini verdi.