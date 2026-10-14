Halk TV\'ye kayyım atandı, polis arama yaptı: Özel\'den sert tepki

(İSTANBUL) - Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, kanala saat 05.15'te kayyım atandığını, polisin kanalda arama yaptığını duyurdu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek" ifadesini kullandı.

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyım atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyım heyeti yönetimi devraldı" açıklamasını yaptı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Butlan lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis, Halk TV'de" ifadesini kullandı.

Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada polisin Halk TV binasına girdiği, kanala kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu ifade edildi.

Halk TV'ye kayyım atanmasına ilk tepki YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken... Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

"TARİHİN EN BÜYÜK YANILGISI İÇİNDELER"

Belediyelere kayyım atayıp millet iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek"