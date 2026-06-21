Halkalı-Arnavutköy metrosu ilk gün 10 bin yolcu taşıdı - Son Dakika
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Halkalı-Arnavutköy metrosu ilk gün 10 bin yolcu taşıdı

Halkalı-Arnavutköy metrosu ilk gün 10 bin yolcu taşıdı
21.06.2026 12:55
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Bakan Uraloğlu, 19 Haziran'da açılan Halkalı-Arnavutköy metro hattının ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. 69 km'lik ring hattı tamamlanarak 1,5 milyon İstanbulluya ulaşım sağlandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy metrosunun ilk gün 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, söz konusu hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade ederek, "Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı" dedi.

'69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI TAMAMLANDI'

Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosunun son halkası olduğuna dikkat çekti. Uraloğlu, tamamlanan kesimle birlikte tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını kaydetti. Uraloğlu, söz konusu 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığını işaret ederek, "Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete aldık. Bugüne kadar Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy arasındaki 47 kilometrelik bölümünde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun iki katından fazla yaklaşık 33 milyon yolcumuzu taşıdık. Hizmete aldığımız beş istasyon sayesinde de Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Halkalı-Arnavutköy metrosu ilk gün 10 bin yolcu taşıdı - Son Dakika

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