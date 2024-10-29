Halkalı\'da Silahlı Kavga

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Halkalı'da bir sitenin önünde 2 grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada silahlar da kullanıldı. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. Gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın adete savaş alanına döndüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada 4 el de silah sesi duyuldu. Mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada, yaralanan olmadığı öğrenildi.