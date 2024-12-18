Halkbank, 5 Yılda 1 Milyon Fidan Dikecek - Son Dakika
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Halkbank, 5 Yılda 1 Milyon Fidan Dikecek

Halkbank, 5 Yılda 1 Milyon Fidan Dikecek

Halkbank Üsküp, 'Makedonya Ormanları' ile işbirliğiyle 5 yılda 1 milyon fidan dikecek.

18.12.2024 19:47
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Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank Üsküp, "Makedonya Ormanları" Müdürlüğü işbirliğinde ülke genelinde 5 yılda 1 milyon fidan dikecek.

Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su İdaresi Bakanı Cvetan Tripunovski, Çevre ve Alan Planlama Bakan Yardımcısı Ane Laşkoska, Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı ve kamu kuruluşu "Makedonya Ormanları" Müdürü Zdravko Trayanov, başkent Üsküp'te "5 yılda 1 milyon fidan" projesinin tanıtımı dolayısıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Tripunovski, Halkbank'ın öncülük ettiği bu projenin, kurumsal sektörün, çevrenin korunmasına ve toplumun ilerlemesine nasıl katkı sağlayabileceğinin örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Laşkoska ise girişimin çevre için önemli olduğunu belirterek, fidan dikiminin ülkede kış aylarında yaşanan yüksek düzeyde hava kirliliğine karşı daha temiz bir hava için önemli olduğunu vurguladı.

"Ormanlarımız bize atalarımızın mirası"

Bilal Sucubaşı da "5 yılda 1 milyon fidan" girişimini bankanın "HalkEco" platformu aracılığıyla gerçekleştireceklerini aktardı.

Sucubaşı, bu girişimin çevreye katkı sağlamak, toplumsal farkındalığı artırmak ve gelecek nesiller için daha temiz bir çevre bırakmak adına bugüne kadar yaptıkları yatırımların en büyüğü olduğuna dikkati çekti.

"HalkEco" platformunun 5. yılını kutladıklarını ve geçmişte ekolojik ve sportif faaliyetler yaptıklarını kaydeden Sucubaşı, "Biz bir finans kuruluşuyuz, görünürde sadece kar amaçlı çalışan bir bankayız ama bunun ötesinde biliyoruz ki bundan çok daha büyük sorumluklarımız var ve bunu ancak birlikte, toplumsal olarak çaba göstererek yerine getirebiliriz." diye konuştu.

Sucubaşı, "Ormanlarımız bize atalarımızın mirası ve bizim de çocuklarımıza karşı olan yükümlülüğümüz, sorumluluğumuz daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak. Bu bağlamda bizlerin buna destek vermekten ayrıca bir gurur duyduğumuzu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Trayanov ise çevre sorunlarına ve sosyal sorumluluk projelerine önem veren Halkbank'a proje için teşekkür ederek, "Bu tür ormanlara bir isim verilmesi bizim girişimimizdir, umarım gelecekte bu ormanı Kuzey Makedonya'da 'Halk ormanı' olarak tanıyacağız." dedi.

Bu arada, basın toplantısında, "5 yılda 1 milyon fidan" projesi kapsamında Halkbank Üsküp'ün, Kuzey Makedonya'daki kamu kuruluşu "Makedonya Ormanları"na sponsorluk taahhüdünde bulunarak, bu yıl 20 bin, 2025'te ise yaklaşık 250 bin fidan dikerek, 1 milyonluk hedefe 2029'a kadar ulaşılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halkbank, 5 Yılda 1 Milyon Fidan Dikecek - Son Dakika

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