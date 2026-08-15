Halkidiki'de Orman Yangını: 2480 Dönüm Zarar Gördü
Yunanistan'ın Halkidiki'sinde 13 Ağustos'ta çıkan yangında 2480 dönüm alan yandı; kontrol altına alındı.
Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında 2 bin 480 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu sistemi tarafından yapılan ölçümlerde, Halkidiki Yarımadası'ndaki Kassandra Belediyesine bağlı Siviri bölgesinde 13 Ağustos'ta çıkan yangından etkilenen alanın 2 bin 480 dönüm olduğu tespit edildi.
Yangının kontrol altına alındığı ve bölgede aktif yangın bulunmadığı kaydedildi.
Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı çalışmaların sürdüğü, bu kapsamda 110 itfaiyeci ve 50 aracın görev yapmaya devam ettiği belirtildi.
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