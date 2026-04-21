Halkların İklim Zirvesi DEM Parti'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Halkların İklim Zirvesi (HİZ) heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ekoloji Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın ile Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ile bir araya geldi.

Paylaşımda, "Heyetler, Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Halkların İklim Zirvesi'nin yürüttüğü çalışmalar paylaşıldı" ifadelerine yer verildi.