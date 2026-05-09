Mansur Yavaş: "Ankara'daki Tarihi Değerlerimizi Ayağa Kaldırmak İçin Uğraşıyoruz"

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu yapılan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada bu restore edilen bu konak ve Ankara'daki bütün tarihi değerlerimizi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara kurtuluşun kalbi, Cumhuriyet'in kurulduğu yerdir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu yapılan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışına katıldı. Açılışa eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Mehmet Atak'ın kızı Andaç Atak, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Parti Meclisi (PM) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ABB bürokratları, birçok partili ile vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yavaş, şöyle konuştu:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinde cephe hattına 50 kilometre mesafede Haymana Cephesi'nin hemen gerisinde çok stratejik ve lojistik merkez vazifesi gören bu yapı vatan savunmasının en güçlü tanıklarındandır. Bu tarihi yapının kent birliğine kazandırma süreci sayın Antaç Atak'ın konağın kapılarını bizlere açması ve bu değerli yapıyı belediyemize hibe etmesiyle başladı. Bu mirası koruyarak bugünlere taşıyan Sayın Atak'a bu örnek davranışı nezaketi ve katkıları için yürekten teşekkür ediyorum. Burada yapılan çalışmalarda yapının onarılmasına büyük emek veren Ankara miras ekiplerine ve Ankara kültür ekiplerine de teşekkürlerimi iletiyorum. Onların özverili çalışmalarıyla bu yapı Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemin mimari niteliklerini koruyarak geleceğe taşıyor. Elbette bu ölçekteki bir dönüşüm süreci kurumlar arası güçlü bir dayanışmayla mümkün oldu. Yapının dönüşüm sürecisindeki değerli işbirlikleri ve katkıları için Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'na teşekkürü bir borç biliyorum."

"TARİHİ DEĞERLERİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Sık sık siyasilerimizin birçoğunun Sakarya Meydan Muharebesi'nden bahsederken Adapazarı'ndan bahsederler. Oysa Sakarya Meydan Muharebesi'nizin olduğu yer buraya 50 kilometre mesafede. Dünyanın en kanlı savaşlarının olduğu bir yer. Ama aradan yüz yıl geçti. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bu topraklarda cereyan ettiğini maalesef gelecek kuşaklara aktaramadığımızı öğrendik. İşte bugün burada bu restore edilen bu konak ve Ankara'daki bütün tarihi değerlerimizi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara Kurtuluş'un kalbi, Cumhuriyet'in kurulduğu yerdir. Ankara'da nereyi gezerseniz gezin o günlere ait bir şeyler bulursunuz. Ankaralıların işte Hallaçlı Mehmet Ağa gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşman ilan edildiği bir sırada Ankara'ya gelişinde gögüleri kabararak karşılayan sevgili Ankaralıların bu Cumhuriyet'e nasıl sahip sahip çıktıklarını görmek, göstermek açısından burada da yaşanan her şey çok çok önemlidir ve A'dan Z'ye, Cumhuriyet'in kuruluşunda kurtuluş harbi sırasındaki ne kadar ne emek varsa bunların hepsine sahip çıkıp gelecek kuşaklara bunu aktarmak istiyoruz.

"ANKARA'MIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Başkentimize yeni kültür mekanları kazandırmak, kentimizin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını sağlamak bizim en önemsediğimiz konuların başına gelmektedir. Sanatçılarımızın daha çok üretebileceği, halkımızın ise kültür ve sanatta bir araya gelebileceği bu tür nitelikli alanları şehrimizin farklı noktalarında hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu hedeflerle yenilediğimiz sanatçılar için özgür bir üretim alanı, siz değerli ziyaretçilerimiz için ise yeni bir kültürel buluşma noktası olmasını hedeflediğimiz Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum ve emeğe geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum."

YAKUP ODABAŞI'NDAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Odabaşı da yaptığı konuşmada ABB Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Tarihini koruyan şehirler geleceğini de güçlü bir şekilde inşa eder. Bizler de geçmişimizin emanetlerine sahip çıkarak çocuklarımıza daha güçlü bir kültür mirasını bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konağın kapıları her açıldığında dilerim ki Mehmet Ağa'nın o vatansever ruhu hepimize ilham olsun. Konağımızın tekrar Gölbaş'ımıza, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz mirası bizlere bırakan Mehmet Ağa'yı ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnet ile anıyorum."

Mehmet Atak'ın kızı Andaç Atak da Konak ile ilgili bilgi vererek Mansur Yavaş'a teşekkür etti.