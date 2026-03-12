Halterci Kardeşten Zorbalık Nedeniyle Dayak - Son Dakika
Halterci Kardeşten Zorbalık Nedeniyle Dayak

12.03.2026 10:40
Konya'da halterci S.B.K., akran zorbalığı iddiasıyla okulda iki öğrenciye saldırdı.

KONYA'da milli halterci S.B.K.'nin (20), kız kardeşi I.K. (14) ile iddiaya göre kilosundan dolayı alay edip akran zorbalığı yaptığı gerekçesiyle, okulda darbettiği E.İ. ve kız kardeşi A.İ. açıklama yaptı. E.İ., "Tanımadığım bir adam tarafından sebebini bilmediğim bir şekilde dayak yedim. Ben zorba bir insan değilim. Asılsız bir iddiayla darbedildim" derken, A.İ. ise, "İlk kez gördüğümüz insanlardan dayak yedik. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi kimseye yapmayız. Psikolojim bozulmuş durumda" diye konuştu.

Olay, 3 Şubat'ta, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Güvence Sokak'taki Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, okulda öğrenim gören İ.K., akranı E.İ.'nin kilosundan dolayı kendisiyle alay ettiğini ailesine anlattı. İ.K.'nin annesi ve ağabeyi S.B.K., okul yönetimiyle görüşmeye gitti. S.B.K., annesi, okul müdürünün odasında görüşme yaparken, koridorda bekleyen S.B.K., E.İ. ile karşılaştı. S.B.K., E.İ.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen, müdahale edip ayırmaya çalıştı. O sırada E.İ.'nin kız kardeşi A.İ., gelip tepki gösterdi. S.B.K., bu kez E.İ.'nin kız kardeşi A.İ.'ye de yumrukla saldırdı. Öğretmenlerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olay anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. S.B.K., ihbar üzerine okula çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yaşındayken halterde Avrupa Şampiyonluğu kazandığı öğrenilen S.B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BENİM DE KİLO PROBLEMİM VAR'

Kız kardeşiyle birlikte darbedilen E.İ., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Koridorda geldi, 'Sen nasıl benim kardeşimle dalga geçersin' dedi. Ben de 'Ağabey ben senin kardeşini tanımıyorum' dedim. Sonra beni kendine doğru asıldı. 'Seni öldüreceğim. Benim kardeşimle kimse dalga geçemez' dedi ve vurmaya başladı. Çok mağdurum. Çok da üzgünüm, tanımadığım bir insan tarafından, sebebini de bilmediğim bir şekilde dayak yedim. Öğrendiğim kadarıyla zorba olduğum için dövüldüm ama ben kesinlikle zorba bir insan değilim. Karşı tarafı da tanımıyorum. Olay günü kız kardeşini ve ağabeyini tanımış oldum. Zorbalık söz konusu olsa bile benim aileme ulaşmalı veya idareye gitmeliydi. Ama o adam gelip direkt beni dövdüğü için ve asılsız bir iddiadan dolayı darbedildim. Ben zorba bir insan değilim. Kaldı ki benim de kilo problemim var. Ben başkasını kilosu yüzünden zorbalayacak bir insan da değilim. Ben LGS sınavıma çalışıyordum. Eğitim hayatım mahvoldu. Kaç gündür okula gidemiyorum. Ne olacak şu anda bilmiyorum. Adalet şaşmayacak, ondan eminim."

'BİZ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYORDUK'

A.İ. ise "Hiç tanımadığımız bir adam tarafından hem kardeşim, hem ben, herkesin gözü önünde dövüldük. İlk defa hayatımda gördüğüm insanlardan dayak yedik. Zaten benim kardeşim senelerdir kilo problemiyle uğraşıyor. Biz akran zorbalığına maruz kalıyorduk. Asla kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi kimseye yapmayız. Kendisini gördüğüm zaman kardeşimi dövüyordu ve engel olmak istediğimde bana da vurup, ölüm tehditleri savurmaya başladı. Ben bu sene LGS öğrencisiyim. Yani okula gidemiyorum. Psikolojim bozulmuş durumda" diye konuştu.

'KİLOLU BİR İNSAN BAŞKASINI ZORBALAYABİLİR Mİ'

Çocuklarının neden şiddete maruz kaldığını anlayamadıklarını ifade eden anne A.İ. ise "İddia edildiği gibi bir akran zorbalığı asla söz konusu değildir. Benim çocuklarım bahsi geçen kız öğrencinin o okulda varlığından dahi sadece o gün haberdar olmuşlardır. Biz bu insanları o gün bu darp olayından sonra tanıdık. Hiçbir husumetimiz yoktur. Onları tanımıyoruz. Çocuklarını da tanımıyoruz. Benim çocuklarımın bu şiddete neden maruz kaldığını ben hala bilmiyorum. Çocuklarım dayak yedi. Bu çocuklar 8'inci sınıf öğrencisiydi. LGS hazırlığımız vardı. Olaydan sonra hiçbir şekilde okula gitmedik, gidemiyoruz. Bir tarafta şiddete başvurarak okul basıp ilk küçük çocuğu darbeden, sporcu kimliğini bir tehdit unsuru olarak kullanan, orantısız güç uygulayan bir şahıs. Bir tarafta her şey şeye rağmen hukuk mücadelesi veren biz. Benim oğlumun da kilo problemleri var. Biz yıllardır zaten bununla boğuşuyoruz. Kilolu bir insan başkasını zorbalayabilir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Neden bunları yaşadığımızı hala bilmiyorum" dedi.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: DHA

