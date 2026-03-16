Haluk İpek\'ten Madencilere İftar Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 05:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Amasya Mil.vekili Haluk İpek, Merzifon'da madencilerle iftar yaptı ve çalışma koşullarını vurguladı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde çalışan madencilerle iftar yaptı.

İpek, işletme yemekhanesindeki programda her zaman maden emekçilerinin halklarının korunması için sorumluluk aldığına işaret ederek tüm maden emekçilerinin çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan ayının huzur içinde geçirildiğini belirten Haluk İpek, "Ramazan ayının manevi atmosferi ülkemizin her köşesini olduğu gibi Amasya ve Suluova'mızı da kuşatmış, iş yerlerimiz ve hanelerimiz şenlenmiş, gönüllerimiz huzur, şefkat ve merhametle dolmuştur. Bu mübarek ayda yardımlaşma ve manevi huzur ön plandadır. Bizler de madenci kardeşlerimizle aynı sofrada iftar yaparak toplumsal huzur ile birlik ve beraberliğe katkı sağlamaya çalıştık. Tüm madencilerimizin, halkımızın ve ülkemizin ramazan ayı ile Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik eder şu yaşadığımız mübarek gün ve ayların tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner ile Türkiye Maden İş Şube Başkanı Cemil Güven ise tüm madencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile AK Parti teşkilatlarına destek ve temennileri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haluk İpek, AK Parti, Ekonomi, Amasya, Güncel, İftar

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 05:51:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.