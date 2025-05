Haluk Levent'ten Aydın'a Teşekkür: 'Uçsuz Bucaksız Bir Aydın Var'

Haluk Levent'ten "Aydın" itirafı

Levent: "Aydın'a gitmeyelim, dedim ama karşımda uçsuz bucaksız bir Aydın var"

AYDIN - Aydın konserinde sevenleriyle bir araya gelen ünlü sanatçı Haluk Levent, "Organizatörüme, 'Aydın'a gitmeyelim' dedim ama karşımda uçsuz bucaksız bir Aydın var." diyerek vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde Aydınlılar ile bir araya gelen ünlü sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı konser alanında Aydınlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Haluk Levent, Aydın'a birçok kez geldiğini ifade ederek sevenlerini şaşırtan bir itirafta bulundu. İlk teklif geldiği zaman Aydın'a gelmek istemediğini ifade eden Levent, "Daha önceki yıllarda Aydın'a birçok kez geldim. Artık balkonları bile biliyorum. Bu sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Ben organizatöre dedim ki, bu kez Aydın'a gitmeyelim. Başka bir seçenek vardı. Çünkü ben zaten oraya çok gittim. Aydın'da olmayalım, bu kez kimse gelmez dedim. Her gün aynı şarkılar dinlenir mi? Her yıl aynı şarkılar dinlenmez. Ama sonra, şu an sahneye çıktım baktım. Uçsuz bucaksız bir Aydın. Gerçekten şımartıldığımı anladım. Şımartıyorsunuz beni. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum" diyerek Aydınlılara teşekkür etti.