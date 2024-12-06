Hama'da Hafız Esed Heykeli Yıkıldı - Son Dakika
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Hama'da Hafız Esed Heykeli Yıkıldı

Suriye'nin Hama kentinde halk, Hafız Esed'in heykelini protesto amaçlı yıktı.

06.12.2024 10:48
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Suriye'nin Hama ilinde bulunan Hafız Esed heykeli halk tarafından yıkıldı.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.

Şubat 1982'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Müslüman Kardeşler'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatarak bunu en az 30 bin sivilin öldürüldüğü bir katliama çevirdi. Rejimin alıkoyduğu en az 17 bin sivilden de haber alınamadı.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hama'da Hafız Esed Heykeli Yıkıldı - Son Dakika

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