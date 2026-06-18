Hamaney ABD ile Mutabakatı Onayladı - Son Dakika
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Hamaney ABD ile Mutabakatı Onayladı

18.06.2026 21:35
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İran lideri Hamaney, ABD ile varılan mutabakati onayladı fakat düşmanın görüşlerinin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında varılan mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını belirterek, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin ABD'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini bildirdi.

İran liderinin sosyal medya hesaplarından, Hamaney'in, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin açıklaması yayımlandı.

Hamaney, mutabakat zaptında dile getirilen hususların gerçekleşmesinin beklenildiğini kaydederek, "İleride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor." dedi.

ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla İran halkının ve "direniş cephesinin" haklarının korunacağına ve ABD'nin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğine dair garanti vermesinin ve sorumluluk üstlenmesinin ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti.

İran lideri, sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney ABD ile Mutabakatı Onayladı - Son Dakika

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