Hamaney'den ABD-İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Hamaney'den ABD-İsrail Uyarısı

04.06.2026 12:40
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Hamaney, ABD-İsrail'in hibrit savaşla İran halkının direncini zayıflatmaya çalıştığını belirtti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ABD- İsrail'in, "savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa" yöneldiğini ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, İran devriminin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37'nci yıldönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Hamaney, ABD önderliğindeki "hegemonik sistemin" İran'ın iç işlerini hedef alan yeni bir stratejiye geçtiği uyarısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse seksen yıl önce İsrail adında bir garnizon kuran baskı rejimi, sözde Büyük İsrail'in Fırat'ın doğusundaki boş ve sahte coğrafyasının doğu sınırında bağımsız bir İran'ın varlığını kabul etmiyor ve ilerlemesini engelleyecek her türlü tedbiri almaktan geri durmuyor."

ABD-İsrail'in, savaş alanında "derin bir aşağılanma ve ardı ardına yenilgiler yaşadıktan sonra" kapsamlı bir "hibrit savaşa" başvurduğu değerlendirmesinde bulunan Hamaney, söz konusu hibrit savaşın toplumun çeşitli kesimleri arasında şüphe, umutsuzluk ve bölünme tohumları ekmeye dayanan yöntemlerle yürütüldüğünü belirtti.

Hamaney, "düşmanın" stratejik hedefinin halk ile ülke yönetimi arasındaki karşılıklı güveni zayıflatmak olduğu uyarısında bulundu ve vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki güvenin ve ulusal birliğin korunmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamaney'den ABD-İsrail Uyarısı - Son Dakika

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