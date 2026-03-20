Hamaney'den Birlik ve Direniş Ekonomisi Çağrısı

İran lideri Mücteba Hamaney, Ramazan ve Nevruz Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, ülkesine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Mesajında, toplumsal birlik ve bütünlüğe dikkati çekip ülkesindeki yeni yılı "Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Direniş Ekonomisi Yılı" olarak ilan eden Hamaney, "Halkın geçiminin sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, düşmanın başlattığı ekonomik savaşa karşı yalnızca bir savunma değil, aynı zamanda önemli bir ilerleme olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Hamaney, toplumun tüm kesimlerini çeşitli vasıtalarda dinlediğini ve dile getirilen sorunların çözümü için bir program oluşturulacağını söyledi.

Ülke basınını, "düşmanın" psikolojik saldırılarına hizmet edecek faaliyetler konusunda dikkatli olmaya davet eden Hamaney, ülkesinin hassas ve zayıf noktalarının öne çıkarılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Hamaney, İran'ın İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma süreci ile ilk savaşını verdiğini ve daha sonra ülkedeki son protestolar ile ikinci savaşa girdiğini ve halihazırda üçüncü bir savaşın içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman savaşın başında liderleri ve komutanları öldürerek halkın korku ile sokaklardan çekileceğini ve kendilerinin de İran'a hakim olacağını düşündü ancak sizler sağlam bir mevzi oluşturarak onlara sağlam bir darbe indirdiniz."

İran'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerine de değinen Hamaney, Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarının ülkesi tarafından gerçekleştirilmediğini savundu.

Hamaney, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin ise, "Ülkemizin doğusunda bulunan komşularımızı kendimize yakın görüyoruz. Afganistan ve Pakistan'ın iyi ilişkiler kurmalarını rica ediyorum. Ben üzerime düşen görevi ifa etmeye hazırım." ifadelerine yer verdi.