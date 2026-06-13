Hamaney İçin Tahran'da Tören

(ANKARA) - İran, hayatını kaybeden eski Ruhani Lider Ali Hamaney için 4 Temmuz'da başkent Tahran'da tören düzenleneceğini açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Ali Hamaney'in için ertelenen cenaze töreni 4 Temmuz'da Tahran'da başlayacak. Çeşitli anma anma programlarının ardından Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın Ruhani Lideri Ali Hamaney'in ölümü, İran'ın 30 yılı aşkın bir döneminin sona ermesine neden olmuştu. İranlı yetkililer, daha önce güvenlik ve organizasyon gerekçeleriyle ertelenen cenaze programına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü bildirmişti.