ABD ile İsrail tarafından İran'a yönelik saldırılar sırasında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney (86) de öldürüldü. Hamaney'in ölümünün arından ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Alınan yas kararı sonrasında Fatih'te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
Hamaney'in Ölümüyle Ulusal Yas İlan Edildi
