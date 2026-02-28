Hamaney'in Yerleşkesinde Yıkım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in Yerleşkesinde Yıkım

28.02.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Hamaney'in yerleşkesinde yıkılmış binalar görüntülendi, saldırılar sürüyor.

NEW ABD'de bugün yayınlanan yeni uydu görüntülerinde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesinde birçok binanın yıkılmış olduğu görüldü.

Washington Post'un (WP) doğruladığını belirttiği uydu görüntülerinde Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde yıkılmış ve ağır hasar görmüş birçok bina dikkati çekiyor.

Airbus Defence and Space adlı uydu şirket tarafından çekilip yayınlandığı belirtilen fotoğraflarda yerleşkenin yakınlarında yükselen duman bulutları görülüyor.

ABD ve İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarda İran'ın liderinin öldürüldüğü yönünde haberler çıkmış, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Ayetullah Ali Hamaney, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in Yerleşkesinde Yıkım - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı

18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 19:39:35. #7.12#
SON DAKİKA: Hamaney'in Yerleşkesinde Yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.