Hamaney'in Yokluğu Güvenlik Endişesi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İran lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını söyledi.

İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, Hamaney'in sağlığının da oldukça iyi olduğunu dile getirdi.