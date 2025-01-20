Hamas, 3 İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehir merkezindeki Saraya Meydanı'nda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında 3 İsrailli kadın esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilme anını gösteren bir video yayımladı.

Video görüntüsünde, teslimin Gazze'deki Saraya Meydanı'nda, yüzlerce Filistinli sivilin yanı sıra maskeli bazı Hamas mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiği yer alıyor.

Teslimleri sırasında 3 kadın esire Kassam Tugaylarının logosu ve "Aksa Tufanı Anlaşması" yazılı karton kutuların ve üzerinde ne yazdığı belirtilmeyen bir belgenin verildiği görülüyor.

Videoda kadın esirlerin, İsrail'in daha önce bıraktığı ve kötü muamele ve travma belirtilerinin olduğu Filistin esirlerin aksine, oldukça sağlıklı ve mutlu oldukları dikkati çekiyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, dün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.