Hamas, 4 İsrailli Rehinenin Cenazelerini Teslim Etti

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(ANKARA) - Hamas, dört İsrailli rehinenin cenazelerini bugün İsrail'e teslim etti. Kızılhaç tarafından teslim alınan cenazeler, Shiri Bibas ve iki küçük oğlu olan 9 aylık Kfir ve 4 yaşındaki Ariel ile Oded Lifshitz'e ait.

İsrail Ordu Radyosu ve The Times of Israel gazetesinin savunma yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde, Hamas'ın dört rehinenin cenazesini Gazze'nin güneyinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerine teslim ettiği bildirildi. Teslimatın tek bir noktada gerçekleştiği belirtildi. Cenazelerin, 7 Ekim 2023'te evlerinde Hamas tarafından alıkonan Shiri Bibas ve iki küçük oğlu olan 9 aylık Kfir ve 4 yaşındaki Ariel ile Oded Lifshitz'e ait olduğu kaydedildi.

Kızılhaç'ın dört siyah tabutta aldığı cenazelerin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim etmek üzere yola çıktığı ifade edildi. Askeri yetkililer, rehinelerin cenazelerini teslim aldıktan sonra kısa bir dini tören düzenleyecek ve cenazeler kimlik tespiti için Abu Kabir adli tıp enstitüsüne götürülecek.