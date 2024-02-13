Hamas, AB yetkilisinin İsrail\'in UNRWA iddialarını çürüttüğünü belirtti

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Hamas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamalarının İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialarının asılsız olduğunu ispatladığını belirtti.

Borrell, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı kapatmaya yönelik siyasi iradesini gizlemediğini ve suçlamaları kanıtlaması gereken tarafın İsrail olduğunu ancak şimdiye kadar iddialara ilişkin herhangi bir kanıt iletilmediğini ifade etmişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Borrell'in açıklamaları, İsrail'in yıllardır UNRWA'dan kurtulmak istediğini, UNRWA ve çalışanlarına yöneltilen uydurma suçlamaların arkasında Siyonistlerin bulunduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinli mültecilerin hayatlarını idame ettirmesinde UNRWA'nın önemine vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı hedef alan iddialarına halen bir kanıt sunamadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "UNRWA Genel Komiserinin açıklamasına göre, iddialarını kanıtlayacak hiçbir şey bulamayan yalan makinesi İsrail'e boyun eğilmemesi ve Ajansa bağışların devam etmesi" çağrısı yapıldı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.