Hamas, ABD'li Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Hamas, ABD'li Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi

Hamas, ABD\'li Senatör Lindsey Graham\'a tepki gösterdi

Hamas, İsrail'e nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi. Hamas, Graham'ın açıklamalarının ahlaki çöküntüyü ve soykırım zihniyetini gösterdiğini belirtti. Açıklamada, İsrail'in soykırım suçu işlediği ve bu eylemlere destek verenlerin de ortak olduğu vurgulandı. Hamas, dünya özgürlükçülerine İsrail'e baskı yapma çağrısı yaptı.

13.05.2024 17:01
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Hamas, İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajını veren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi.

Hamas, Graham'ın verdiği bir röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğu imasında bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "bu şaşırtıcı ifadelerin, Graham'ın ulaştığı ahlaki çöküntünün derinliğini ve sahip olduğu soykırım ve sömürgecilik zihniyetini gösterdiği" vurgulandı.

Aynı zamanda "ahlaksız işgal ordusunun savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği soykırım suçuyla tam anlamıyla benzeşen ABD'deki siyasi seçkinlerin bazı kesimlerinin de bu zihniyete sahip olduğu" kaydedildi.

"Yükümlü olunan sadakatin sunulması" bağlamında gelen bu tür ifadelerin ve tutumların kınandığı vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin, faillerini de "soykırım savaşının ortağı" haline getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kendisini "dünyanın özgürleri" olarak adlandıranlara "bu tutumların kınanması ve Filistin halkına yönelik saldırı, soykırım ve açlık savaşını durdurmak için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

ABD'li Senatör Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı

ABD'li Senatör Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında "İkinci Dünya Savaşı'nda, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullanmıştı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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