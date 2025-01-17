Hamas: Ateşkes Engelleri Aşıldı - Son Dakika
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Hamas: Ateşkes Engelleri Aşıldı

Hamas, İsrail'in anlaşma şartlarını yerine getirmemesi sonrası arabulucuların engelleri kaldırdığını açıkladı.

17.01.2025 14:53
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Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engellerin, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas, ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Ateşkes Engelleri Aşıldı - Son Dakika

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