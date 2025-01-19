Hamas, Ateşkese Bağlılık Vurgusu Yaptı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese bağlı olduklarını vurguladı.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'le varılan ve bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası yaptığı görüntülü konuşmada, Aksa Tufanı'nın çatışmanın dengelerini değiştirdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, "Biz ve Filistin direniş grupları, ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı, anlaşmanın maddelerini uygulamaya ve şartlarına uymaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Çatışmayı durdurma ve esir takası işleminin takvimine bağlılığımızı, anlaşmanın her aşamasında Filistinli esirlerin karşılığında İsrailli esirlerin teslim edilene kadar güvenliklerinin sağlanacağını duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ihlali İsrailli esirlerin hayatlarını doğrudan etkileyecek

Kassam Sözcüsü, "tüm bunların, İsrail'in taahhüdüne bağlı olmasıyla ilgili olduğuna" dikkati çekti.

İsrail'in anlaşma konusunda gerçekleştirebileceği ihlallere ilişkin herkesi sorumlu tuttuklarını kaydeden Ebu Ubeyde, ihlallerin İsrailli esirlerin güvenliği ve hayatlarını doğrudan etkilemesi açısından süreci risklere maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

Aksa Tufanı Gazze'nin sınırlarında başladı ama bölgenin hatta daha ötesinin çehresini değiştirdi

"İsrail'in tabutuna son çiviyi çakan Aksa Tufanı'nın üzerinden 471 gün geçtiğini" kaydeden Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı'nın Gazze'nin sınırlarında başladığını, fakat bölgenin hatta daha ötesinin çehresini değiştirdiğini ve İsrail'le çatışmada yeni denklemler oluşturduğunu belirtti.

Gazze halkının "tarihi bir destan yazdığını" ifade eden Ebu Ubeyde, kararlılıklarının ve direnişlerinin dünyayı şaşırttığını vurguladı.

Ebu Ubeyde, son olarak 7 Ekim 2024'te görüntülü bir konuşma yapmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.