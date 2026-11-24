Hamas, Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini görmezden gelmek ve "müzakere sürecine ilişkin gerçekleri çarpıtmaya çalışmakla" suçladı.

Hamas, Blair'in İngiliz "The Sunday Times" gazetesine verdiği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini Hamas'ın silahsızlandırılması ve yeni bir Filistin yönetiminin kurulması şartına bağladığı demecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Blair'in "İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik işlediği suç niteliğindeki ihlalleri, süregelen katliamlarını ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı görmezden geldiği, müzakere sürecine ilişkin gerçekleri tersine çevirmeye çalıştığı" kaydedildi.

Hamas'ın Barış Kurulu tarafından sunulan yol haritasını kabul etmesinin, Netanyahu'nun ise bunu reddederek ateşkes ihlalleri ile saldırıları tırmandırmasının Blair tarafından göz ardı edildiği vurgulanan açıklamada, Blair'in açıklamalarının Filistin halkına karşı yanlı tutumunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, eski İngiltere Başbakanı'nın, Filistin direniş güçlerinin İsrail'e yönelik tehdit oluşturduğunu savunarak bu konuya odaklandığını, buna karşın İsrail hükümetinin Gazze'de 3 yılı aşkın süredir abluka ve aç bırakma yoluyla uyguladığı "eksiksiz soykırım planını" görmezden geldiği vurgulandı.

Blair ve Barış Kuruluna, soykırımı durdurma, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgeye girerek sahada görevini icra etmesine izin verme ve ateşkes anlaşmasını eksiksiz uygulama konusunda İsrail'i zorlama çağrısı yapan Hamas, anlaşma kapsamında üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye bağlı olduğunu yineledi.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkı üzerindeki vesayet söylemiyle halkın toprakları ve kutsal değerleri üzerindeki tarihi gerçeklerin ve yasal hakların göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğu aktarıldı.

Başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump'ın yürüttüğü Barış Kurulu, 31 Temmuz 2026'da Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sonraki aşamalarının uygulanmasına ilişkin "ayrıntılı bir yol haritası" üzerinde anlaşmaya varıldığını ve Hamas'ın bunu kabul ettiğini duyurmuştu.

Yol haritası; Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun kademeli şekilde çekilmesini, Gazze yönetiminin Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredilmesini, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılmasını, silahların uluslararası gözetim altında Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) sorumluluğuna verilmesini ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasını öngörüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 9 Ağustos'ta yol haritasını reddettiklerini açıklamış, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinden önce Hamas'ın silahsızlandırılmasında ısrar etmişti.

Bunun ardından Hamas, yol haritasının uygulanmasına bağlılığını yineleyerek arabuluculara tüm tarafların üzerinde mutabık kalınan hususlara uymasını sağlamaları ve uygulamayı aksatacak ya da ateşkes anlaşmasını tehlikeye atacak ihlalleri önlemeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tuttuğu belirtiliyor.