Hamas, Çin'deki Filistinli gruplar arasındaki toplantıyı ulusal birlik için önemli bir adım olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Hamas, Çin'deki Filistinli gruplar arasındaki toplantıyı ulusal birlik için önemli bir adım olarak değerlendirdi

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Çin'de yapılan toplantının Filistin'in ulusal birliği için önemli bir adım olduğunu açıkladı. Bedran, Çin'in gösterdiği çaba için teşekkür ederken, ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığını belirtti. Toplantıda imzalanan bildirinin en önemli noktasının Gazze ve Batı Şeria'da Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması olduğunu ifade etti.

23.07.2024 10:43
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Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının "ulusal birlik yolunda önemli bir adım" olduğunu açıkladı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği "büyük çabadan" ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı.

Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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