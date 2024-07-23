Hamas, Çin'deki uzlaşının uygulanmasını umut ediyor - Son Dakika
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Hamas, Çin'deki uzlaşının uygulanmasını umut ediyor

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk, Çin'de Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşının uygulanmasını ve öncekiler gibi kağıt üzerinde kalmamasını ümit ettiğini belirtti. Ebu Merzuk, imzalanan bildirinin öncekiler gibi kağıt üzerinde kalmamasını istediklerini vurguladı. Filistinli gruplar arasında imzalanan Pekin Diyaloğu Bildirisi, Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

23.07.2024 19:37
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Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk, Çin'de Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşının uygulanmasını ve öncekiler gibi kağıt üzerinde kalmamasını ümit ettiğini belirtti.

Hamas'ın internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, Çin'deki toplantıda konuşan Ebu Merzuk, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok şeyi değiştirdiğini belirtti.

Toplantıda "tarihi anlar" yaşandığını aktaran Ebu Merzuk, imzaladıkları bildiriyi uygulamaya geçirme konusunda başarılı olunması temennisini ifade etti.

Kağıt üzerinde kalan eski uzlaşı anlaşmalarına işaret eden Hamaslı yetkili, bu bildirinin de öncekiler gibi olmamasını istediklerini vurguladı.

Filistin halkının, yaşanan tüm acılara rağmen "direnişi etkisiz hale getirme ve izole etme, Filistinlileri topraklarından sürme planını" başarısızlığa uğrattığını kaydeden Ebu Merzuk, "Topraklarımızı özgürleştirme ve halkımızın geri dönüşünü sağlama kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ebu Merzuk, çabaları için Çin'e, yanlarında duran aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere ve gruplara teşekkür etti.

Çin'de imzalanan Pekin Diyaloğu Bildirisi

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

İmzalanan bildiride, Filistinli tüm grupların fikir birliğine dayalı ve mevcut Filistin temel yasasına uygun geçici ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyeti vurgulandı.

Bildiride, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde tüm grupları kapsayan ulusal birliğin sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurmak ve Batı Şeria, Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Filistin topraklarının bütünlüğünün korunması kararı alınan bildiride, BM öncülüğünde, bölgesel ve uluslararası katılımla bir konferansa ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtmişti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA

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