Hamas, Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasında birliği güçlendirmeyi amaçlayan deklarasyonun imzalanmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor - Son Dakika
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Hamas, Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasında birliği güçlendirmeyi amaçlayan deklarasyonun imzalanmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor

Hamas, Çin'in başkenti Beijing'de 14 Filistinli grup arasında bölünmeyi ortadan kaldırmayı ve birliği güçlendirmeyi amaçlayan bir deklarasyonun imzalanmasının, Filistin'de ulusal birliğin sağlanmasına yönelik 'ilave bir olumlu adım' olduğunu söyledi. Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Bedran, deklarasyonun öneminin, ev sahipliği yapan ülkeden de kaynaklandığını belirtti ve Çin'in bu deklarasyonun imzalanmasına giden yolda sergilediği büyük çabaları takdir ettiklerini ifade etti. Deklarasyon, Filistin'in çatışma sonrasındaki durumu için en ideal ve en uygun ulusal çözümü temsil ettiğini vurguladı.

24.07.2024 11:07
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GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Hamas, Çin'in başkenti Beijing'de 14 Filistinli grup arasında bölünmeyi ortadan kaldırmayı ve birliği güçlendirmeyi amaçlayan bir deklarasyonun imzalanmasının, Filistin'de ulusal birliğin sağlanmasına yönelik "ilave bir olumlu adım" olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Bedran, Salı günü yaptığı açıklamada deklarasyonun öneminin, ev sahipliği yapan ülkeden de kaynaklandığı belirtti.

Bedran, "Uluslararası ağırlığı olan ve Filistin davasını destek konusunda kararlı bir duruş sergileyen Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz" dedi.

"Çin'in bu deklarasyonun imzalanmasına giden yolda sergilediği büyük çabaları son derece takdir ettiklerini" kaydeden Bedran, bu duyurunun, Filistinlilerin başta Gazze Şeridi'nde olmak üzere süregiden bir çatışmayla karşı karşıya olduğu önemli bir zaman diliminde geldiğini ifade etti.

Bedran deklarasyonun, Filistin'in çatışma sonrasındaki durumu için "en ideal ve en uygun ulusal çözümü" temsil ettiğini vurguladı.

Çin'in davetiyle 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcileri 21-23 Temmuz tarihlerinde Beijing'de uzlaşı görüşmelerine katılmıştı.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasında birliği güçlendirmeyi amaçlayan deklarasyonun imzalanmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor - Son Dakika

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