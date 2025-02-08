Hamas, Esirlerin Korunması İçin Mücadele Ediyor

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Hamas, 15 aydan uzun süren soykırım boyunca süren İsrail bombardımanına ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "onları hedef alıp yok etme" girişimlerine rağmen, esirleri korumak için büyük çaba gösterildiğini bildirdi.

Hamas, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında yapılan beşinci esir takasında Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde 3 İsrailli esin serbest bırakılması görüntülerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistin direnişinin, İsrailli esirlere yönelik muamelesinde insani değerlere ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerine bağlı kaldığı vurgulanan açıklamada, "Direnişimiz, siyonist bombalamalara ve savaş suçlusu Netanyahu'nun İsrailli esirleri hedef alıp ortadan kaldırma girişimlerine rağmen, onların hayatlarını korumak için büyük çaba sarf etti." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanlığından İsrailli esirlerin serbest bırakılması sonrasında yapılan açıklamada, "Esirlerin, ciddi şekilde yetersiz beslenmiş göründükleri" ve "İsrail'in tanık olunun korkunç sahneleri görmezden gelmeyeği" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise X hesabından yapıtığı açıklamada serbest bırakılan İsrailli esirlerin durumuyla ilgili "insanlığa karşı suç" yorumunda bulundu.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.