Hamas Gazze'nin Kontrolünde - Son Dakika
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Hamas Gazze'nin Kontrolünde

İsrailli analist Yehoshua, Gazze'nin tamamen Hamas'ın kontrolünde olduğunu açıkladı.

01.02.2025 03:46
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İsrailli askeri analist Yossi Yehoshua, Gazze Şeridi'nin kontrolünün tamamen Hamas'ın elinde olduğunu ve İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde hiçbir nüfuzunun olmadığını belirtti.

Askeri analist Yehoshua, İsrail'in i24 news televizyon kanalına verdiği demeçte konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yehoshua, "Hamas, ister zorla ister başka bir şekilde, Gazze Şeridi'nin tamamını fiili olarak kontrol ediyor ve bizim Gazze üzerinde hiçbir nüfuzumuz yok." diye konuştu.

Askeri analist Yehoshua, "Gazze'yi Hamas kontrol ediyor ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin teslimi sürecinde İsrail tarafında ihlaller olup olmadığına da Hamas karar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yehoshua, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden gönüllü olarak yerlerinden edilmesi ihtimalinin olmadığını söyledi. ???????

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Gazze'nin Kontrolünde - Son Dakika

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