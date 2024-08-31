Hamas, Gush Etzion'daki saldırıyı Filistin direnişinin devamı olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, Gush Etzion'daki saldırıyı Filistin direnişinin devamı olarak nitelendirdi

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin topraklarında gerçekleşen Gush Etzion bölgesindeki patlama ve saldırıyı, İsrail işgaline rağmen 'Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesi' olarak nitelendirdi. Saldırıda 4 İsrailli yaralanmıştı.

31.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin topraklarında gasbedilen Gush Etzion bölgesindeki patlama ve saldırıyı, İsrail işgaline rağmen "Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Hamas, El-Halil kentinin kuzeyinde, 4 İsraillinin yaralandığı saldırı ve patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

"Gush Etzion operasyonu işgalcilere vatanın hiçbir parçasının ele geçirilmesinin mümkün olmayacağı düşüncesini teyit ettirmiştir" denilen açıklamada, Batı Şeria'nın "işgalcilere her zaman ve her yerde sürprizler yapacak kahramanlarla dolu olduğu" kaydedildi.

Saldırının, İsrail güvenlik sisteminin alarm durumunda olduğu zamanda gerçekleştiği ve bunun "kendilerine yeni bir tokat olduğu" dile getirilen açıklamada, "Gush Etzion bölgesindeki operasyon, İsrail işgali ve saldırılarına rağmen Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Hamas açıklamasında ayrıca, Filistin halkına "İşgalcilerin işlediği suçlara karşı daha fazla karşılık verme" çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı patlama ve saldırıda 4 İsrailli yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gush Etzion'daki saldırıyı Filistin direnişinin devamı olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, Gush Etzion'daki saldırıyı Filistin direnişinin devamı olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement