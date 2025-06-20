Hamas Han Yunus'da İsrailli Askerleri Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerleri ile askeri araçlarını havan toplarıyla, Gazze sınırındaki iki yerleşim yerini de kısa menzilli roketlerle hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyindeki Kızan en-Neccar bölgesinde havan toplarıyla bir grup İsrail askeri ile askeri araçların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Han Yunus'un doğusuna tekabül eden Nirim ve Ein HaShlosha yerleşimlerinin ise 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Saldırılarda İsrail ordusunun kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.