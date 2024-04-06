Hamas Hareketi'nden bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine katılmak için Kahire'ye gideceği belirtildi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin pazar günü Mısır'a gideceği kaydedildi.
Açıklamada, 14 Mart'taki görüşmelerde sunulan taleplere bağlı kalındığı ve bu doğal taleplerden vazgeçilmeyeceği ifade edildi.
Ayrıca Filistin halkının ve Filistin ulusal güçlerinin "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönüşü, hareket özgürlüğü, sivillere yardım ve koruma ile ciddi bir esir takası anlaşması" şeklinde sıralanan taleplerine Hamas'ın bağlılığı teyit edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.
ABD medyasına yansıyan haberlerde, CIA Direktörü Burns'ün Kahire'ye ziyaretinin bu hafta sonu gerçekleşmesinin beklendiği bildirilmişti.
Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi belirtilmeyen bir yetkili, Biden'ın Mısır ve Katar liderlerine, "ateşkes için Hamas'a baskı yapılması" çağrısı içeren birer mektup gönderdiğini ifade etmişti.
Son Dakika › Güncel › Hamas Heyeti, Mısır'ın Daveti Üzerine Ateşkes Görüşmeleri İçin Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika
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