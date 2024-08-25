Hamas, Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarını tebrik etti

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in içlerinde stratejik ve hassas hedeflere düzenlediği nitelikli büyük saldırı dolayısıyla Hizbullah'ı tebrik etti.

Ebu Ubeyde, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu Telegram'dan yayımlanan açıklamada, Ebu Ubeyde, "Hizbullah'taki kardeşlerimizin Komutan Fuad Şükür suikastına verdikleri ilk tepkiyi tebrik ediyoruz. Lübnan'daki halkımızın ve kahraman direnişçilerinin değerli fedakarlıklarını da takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde, Hizbullah'ın bu saldırılarının Aksa Tufanı'ndan (7 Ekim) bu yana siyonist rejime (İsrail) ilişkin stratejik gerçekliğinin değiştiğini bir kez daha doğruladığını belirterek, "Düşmanın (İsrail) cezadan kurtuluşu yok. Her yerde ve her cepheden saldırılara maruz kalma ihtimalinin de sınırı yok." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına işaret eden Ebu Ubeyde, bu saldırıları durdurmadığı sürece İsrail'e karşı tüm cephelerin ateş hattı olarak devam edeceğini vurguladı.

İsrail ordusu, bu sabah Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.