Hamas, İsrail esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Hamas, İsrail esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu

Hamas, İsrail esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, 'esir takası anlaşması' yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı. Videoda esirler, İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade ederek, esir takası anlaşması yapılmasını istedi. Esir yakınlarından onay alınmasının ardından ülke genelinde gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

27.04.2024 21:07
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayımlanan videoda, esirler Kate Seagal (64) ve Omri Miran (47), İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının esirlerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça esirlere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Videoda konuşan esirlerden Seagal, geçen sene Hamursuz Bayramı'nı ailesiyle kutladıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

Saldırılar nedeniyle tehlikede olduklarını kaydeden esir, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de birçok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum." dedi.

Diğer esir Miran, bu sene savaş nedeniyle hiçbir bayramı ailesiyle kutlayamadığını ve en azından Bağımsızlık Günü'nde onlarla beraber olmayı dilediğini ifade etti.

Hamas'ın elinde 200 günü aşkın süredir esir olduğunu dile getiren Miran, "Canlı olarak buradan çıkmamız için bir anlaşmaya varılmasının zamanı geldi. Gösteriler de dahil olmak üzere her türlü yolu kullanarak hükümete baskı yapmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum." diye konuştu.

Video, esirlerin konuşmasının ardından "Nazist liderleriniz, esir alınan çocuklarınızın kaderini veya duygularını umursamıyor. İş işten geçmeden onlara yetişin." yazısıyla son buldu.

Ülke genelinde gösteri düzenlenecek

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platform ise esir yakınlarından onay alınmasının ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Platform, hükümete, "Bağımsızlık Günü"nden önce hayatta olan esirleri evlerine getirme, diğerleri için ise cenaze merasimi düzenleme çağrısı yaptı.

Platform, akşam saatlerinde ülke genelinde "Şimdi anlaşmayı onaylama zamanı" sloganıyla gösteriler düzenleneceğini duyurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten sonra getirdiği askeri sansür uygulaması, Hamas'ın esir videolarının yayınlanmasına izin vermiyor ancak ailelerin yakınlarının görüntülere rıza göstermesiyle İsrail basını da bu görüntüleri yayınlıyor.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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