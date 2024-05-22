Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacağını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacağını memnuniyetle karşıladı

Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç\'in Filistin\'i tanıyacağını memnuniyetle karşıladı

Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Hamas, bu ülkelerin Filistin devletini tanıma kararını, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi ve diğer ülkelere de Filistin halkının haklarını tanıma ve İsrail işgaline son verme çağrısında bulundu. Norveç, İrlanda ve İspanya ise 28 Mayıs'ta uluslararası hukuka ve BMGK kararlarına uygun olarak Filistin'i tanıyacaklarını duyurmuştu.

22.05.2024 16:21
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Hamas; İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıması "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki hakkını tesis etme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Bu ülkelerin Filistin devletini tanıma kararının "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yolunda önemli bir adım" olduğu vurgulanan açıklamada, diğer ülkelere de "Filistin halkının meşru ulusal haklarını tanıma, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini destekleme ve Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verme" çağrısında bulunuldu.

Norveç, İrlanda ve İspanya; Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacağını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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