Hamas, İsrail askeri araçlarını vurdu ve bir evi patlattı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçları vurduğunu ve askerlerin bulunduğu bir evi patlattığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi ile Han Yunus'un kuzeyindeki El-Karara bölgesinde yaşanan askeri gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Tel el-Heva'da 2, Karara'da ise 1 olmak üzere İsrail ordusuna ait 3 Merkava tipi tank ile 1 buldozerin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Karara bölgesinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin bombayla patlatıldığı, içerdeki askerlerin ise öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir helikopterin, patlatılan evdeki ölü ve yaralı askerleri almak için bölgeye indiği aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 8 askerinin yaralandığını duyurmuştu.