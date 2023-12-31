Hamas, İsrail askerlerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail askerleri ve araçlarına çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir binada konuşlanan İsrail askerlerine pusu kurulduğu ve binada bulunan askerlerin saldırı sonucu öldüğü ya da yaralandığı belirtildi.

Kassam Tugayları, savaşçılarının Tuffah ve Ed-Derec mahallelerinde 8 İsrail tankını "Yasin-105" füzesiyle vurduğunu aktardı.

Gazze'nin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi'nde de İsrail'e ait bir Merkava tankı ile 2 askeri cipin "Yasin-105" füzeleriyle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, piyade güçleriyle girilen çatışmalarda 1 İsrail askerinin ağır kalibreli M99 silahıyla, bir binanın içindeki piyade birliğinin ise anti-personel TBG roketiyle vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerleri ile araçlarının havan toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Aynı şekilde Han Yunus'ta bir grup İsrail askerinin konuşlandığı evin havaya uçurulduğu ve içerideki askerlerin öldüğü ve yaralandığı, havan topuyla düzenlenen başka bir saldırıda da İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Refah kentinin doğusunda da İsrail askerleri ve askeri araçlarının havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.