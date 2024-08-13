Hamas, İsrail askerlerine karşı operasyonlar düzenledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail askerlerine karşı operasyonlar düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine karşı operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Operasyonlar arasında tünel patlatmaları ve tank imhaları yer aldı.

13.08.2024 22:50
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sızmış olan İsrail askerlerine karşı bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde daha önce İsrail askerleri tarafından bubi tuzağı kurulan 3 tünel girişini patlattıkları belirtildi.

Kassam daha önce yaptığı bir diğer açıklamada İsrail ordusuna ait 2 adet Merkava tankından birinin Yasin-105 füzesiyle diğerinin de zemine yerleştirilmiş patlayıcıyla imha edildiğini duyurdu.

Bir diğer açıklamada ise, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile yürütülen ortak operasyonda, Han Yunus kentinde konuşlanan bir grup İsrail askerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail tarafından söz konusu açıklamalara dair henüz bir yorum yapılmadı.

Kassam Tugayları, bugün Tel Aviv kenti ve çevresinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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