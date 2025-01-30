Hamas-İsrail Esir Takasında Üçüncü Tur - Son Dakika
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Hamas-İsrail Esir Takasında Üçüncü Tur

Hamas-İsrail Esir Takasında Üçüncü Tur

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda 3 İsrailli esir serbest bırakıldı.

30.01.2025 15:19
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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger ile ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir de serbest bırakıldı.

İsrailli kadın asker esir Berger, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edildi ve İsrail'e ulaştı.

Yehud ve Moses ile 5 Tayland vatandaşından oluşan 7 esir ise Han Yunus kentinde Hamas'ın Gazze'deki öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölgede yoğun kalabalık eşliğinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail ordusu, 2'si İsrailli, 5'i yabancı 7 esirin Gazze'de Kızılhaç tarafından teslim alınarak yola çıktığını açıkladı.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 110 Filistinli esir serbest bırakılacak. Söz konusu 110 Filistinli esirin 30'unu çocuk, 32'sini müebbet hapis ve 48'ini de ağır hapis cezasına çarptırılan isimler oluşturuyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 2 turunda Gazze'deki 7 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 290 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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